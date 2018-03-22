外資不畏美中貿易戰買超32.6億元 鴻海中止連7賣

台股今 (22) 日終場下跌 5.23 點，以 11005.84 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 32.62 億元，外資自營商買超 1.02 億元，投信買超 1.18 億元，自營商自行賣超 3.72 億元，自營商避險賣超 46.2 億元，合計三大法人賣超 16.12 億元。個股部分外資重新回頭買超鴻海，終止連 7 日賣超。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資加碼多單 1107 口，淨部位多單回升到 45537 口；投信加碼空單 821 口，淨部位空單來到 31087 口；自營商加碼空單 267 口，淨部位空單來到 5876 口，合計三大法人加碼多單 19 口，淨部位多單為 8574 口。