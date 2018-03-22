馬斯克薪水遭股東歸零 但達標獎勵破兆

（中央社舊金山22日綜合外電報導）根據電動車大廠特斯拉股東今天批准的計畫，執行長馬斯克只有使公司股價飆升才能獲得薪酬，但若達標，則逾500億美元（約新台幣1兆4668千億元）有望入袋。

法新社報導，特斯拉（Tesla）發言人證實，股東已表決通過新的10年績效股票獎勵方案，而這項獎勵「完全取決於，公司是否在市值及經營方面達到特定目標，成為全世界最有價值的公司之一」。

若成功達標，馬斯克（Elon Musk）的股份酬庸可能超過500億美元。

根據報導，因為獎勵計劃太豐厚，且不確定馬斯克是否真的會受到激勵，有兩大機構投資人表示反對。