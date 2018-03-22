長照給付新制上路　雲林縣照服員訓練班招生囉！

雲林縣府、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22日上午在縣府親民空間舉行招生記者會，會中邀請照服員進行工作經驗分享，照顧服務工作並不難，只要短短3個星期就能取得照顧服務員證照，每個人都會變老，未來可能成為被照顧者，取得證照除了當成工作職業外，也可以用於照顧自己的家人，一舉兩得，歡迎大家踴躍加入照服員行列。 縣長李進勇表示，雲林縣政府長照評比全國第一，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德、衛生福利部長陳時中等紛紛前來雲林視察，讚許雲林推廣長照各項措施作為。為了充裕照顧服務人力需求，由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助經費，今年預計辦理10個照顧服務員專業訓練班次，訓練315位照護員，分別由若瑟醫院、老人長期照護協會、身障臨托居家服務業職業工會、聖心社會關懷協會、老人福利保護協會及紅十字會雲林分會等6個單位承辦，歡迎有意投入照顧服務業的朋友踴躍報名，結訓後可至長期照護機構、療養院、私人看護、居家服務、日間照護、醫院病房看護等相關照護機構就業。

李進勇強調，衛福部107年長照給付新制上路，照顧服務員月薪資上看4萬元，另勞動部勞動力發展署加碼補助，每位照顧服務員最高可獲得18個月總計10萬8千元就業獎勵，同時享有異地交通費、房租、搬遷等補助，福利相當好，又可發揮愛心成就使命感，不論是失業中或是就業想轉職民眾，都歡迎投入照服行列。

勞工處張世忠處長表示，今年度開辦10個班次，其中4個班次於暑假期間辦理，除了有意願從事照顧服務工作的民眾，如中高齡、二度就業婦女等，亦鼓勵青年學子利用暑假時間取得照顧服務員證照，並獲得第二專長，增加職場競爭力，充裕本縣照顧服務人力。



勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，因應長期照顧人力需求，鼓勵失業、待業或在職勞工參加照顧服務員職業訓練，只要年滿16歲以上，有意願從事照顧服務工作的民眾，不限學歷，均可向斗六及虎尾就業服務站報名參訓，其中包含中高齡、二度就業婦女等21種身分之特定對象免費參加，一般民眾亦有80%訓練費用補助。

▲雲林照服員工作經驗分享。（圖／雲林縣政府提供,2018.03.22)