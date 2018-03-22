圖輯／桃猿大盛樂園開幕　與富邦悍將一別苗頭

▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo領隊劉玠廷表示，他們重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo領隊劉玠廷表示，他們重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）