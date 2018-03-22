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圖輯／桃猿大盛樂園開幕　與富邦悍將一別苗頭

圖輯／記者葉政勳2018/03/22 19:14

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo領隊劉玠廷表示，他們重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲Lamigo領隊劉玠廷表示，他們重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

桃猿Lamigo領隊劉玠廷今（22）日帶領媒體參觀桃園球場新規畫的桃猿大盛樂園區，新增設的這個區域就是為了讓進場的球迷除了可以享受精采的球賽，更可以一邊看球一邊享受美食，體驗來棒球場的樂趣。

關鍵字桃猿lamigo劉玠廷桃猿大盛樂園
有望開幕一軍　廖健富想練好守備桃猿花費2千萬　打造全新大盛樂園

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