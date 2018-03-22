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憂美國產量續增 國際油價自7週高點回落

鉅亨網2018/03/22 19:05
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美國原油產量持續增加，恐使石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等國的減產協議效果打折，週四 (22 日) 國際油價自 7 週高點回落。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四上午 6 點 35 分，西德州中級原油期貨下跌 40 美分 (0.6%)，至每桶 64.78 美元；布蘭特原油期貨下跌 52 美分 (0.8%)，至每桶 68.94 美元。

週三，布蘭特與西德州中級原油期貨皆走揚，較 3 月低點上漲約 10%，創 2 月初以來新高。

官方數據顯示，上週美國原油產量成長 0.3%，創每日 1,040 萬桶新高，超越沙烏地阿拉伯，直逼平均日產量 1,100 萬桶的俄羅斯。

自 2016 年中旬迄今，美國原油產量已成長近 25%。

為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

不過，美國產量飆升，加上加拿大、巴西也持續增產，恐使減產協議成效大打折扣。

許多分析師預期，全球石油市場將從 2017 年、2018 年初的「略顯供不應求」，轉為「供過於求」。

其他能源交易方面，汽油期貨下跌 0.9%，至每加侖 2.000 美元；加熱用燃油下跌 1.1%，至每加侖 1.990 美元。

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