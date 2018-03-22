上銀去年獲利衝次高 擬配股利3.8元

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）上銀去年獲利新台幣27.38億元，每股稅後純益9.77元，創歷史次高，擬配發股利每股3.8元。上銀今年上半年業績預期比去年同期和去年下半年佳。

法人指出，上銀去年獲利創歷年次高，主要是去年上銀包括滾珠螺桿、線性滑軌以及機器人等主要產品線訂單暢旺，中國廠商需求強勁、加上傳統產業自動化需求增加，帶動上銀營運表現。

上銀董事會今天決議擬盈餘分配現金股利每股3.5元，盈餘轉增資配股每股0.3元，共計擬配發股利每股3.8元。

展望今年上半年集團營運表現，上銀日前預期，上半年業績會比去年同期佳，也會比去年下半年佳。

觀察缺料狀況，上銀預估，今年滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人都會持續缺料，部分特殊產品交期要1年。

上銀陸續投資布局，其中在台灣，精科二期廠房投產，嘉義大埔美一期投產和二期興建計畫。

在海外，中國大陸二期、日本、韓國、義大利都在積極布建。上銀指出，會在日本神戶或其他地點擇地設廠，需要用地約7800坪，預計設立研發中心、倉庫、以及滾珠螺桿生產線，因應當地日本客戶需求，最快第3季可望確定。（編輯：林沂鋒）1070322