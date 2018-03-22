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中央社

超諷刺 英國脫歐新護照由法公司得標

中央社2018/03/22 19:00
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）英國脫歐後將從現行的深酒紅色護照回歸經典的深藍色護照，但諷刺的是，製作新護照的標案由一家法國公司得標，英國儘管脫歐仍斬不斷與歐洲的聯繫。

「金融時報」報導，消息人士透露，位於巴黎的國際數位保全公司金雅拓（Gemalto）將贏得標案，擊敗現行印製護照的英國德拉魯公司（De La Rue）。

金雅拓公司在阿姆斯特丹證交所及巴黎證交所均有上市。

英國媒體包括「太陽報」及「每日電訊報」都在昨天晚間披露這則訊息。支持脫歐的英國議員凱希（BillCash）表示，這項決定「非常不合適」，在「象徵性上完全錯誤」。

反脫歐組織「對英國最好」（Best for Britain）執行長陶德（Eloise Todd）則說：「這當中的諷刺性簡直太超現實。」

英國內政部表示，招標過程仍在進行中，並說：「我們並沒有要求護照一定要在英國本土印製。目前有許多護照是在海外印製，並沒有安全或操作上的疑慮，顯示這種模式不能繼續下去。」

德拉魯公司從2009年起承包英國護照印製，德拉魯老闆蘇瑟蘭（Martin Sutherland）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，金雅拓公司獲得了這紙4.9億英鎊（約新台幣200億元）合約，德拉魯的價格比不過金雅拓。德拉魯公司股價應聲重挫。

蘇瑟蘭表示：「過去幾個月來，我們聽到部長們開心討論新的深藍色護照要回歸，還說那是英國的典型象徵，但這個典型象徵現在要在法國印製。」

他說：「我希望英國首相梅伊（Theresa May）或是內政部長魯德（Amber Rudd）能夠到我的工廠來，對我全心付出的工人們說明，為何要做出這個敏感的決定，把生產英國象徵的工作移到海外。」

英國舊版護照為深藍色，1988年改為依循「歐洲經濟共同體」規格的酒紅色版本。新的印製護照合約預計將在2019年生效，也就是英國預料將離開歐盟的那一年，深藍色護照將於2019年10月重新面世。

英國內政部去年12月宣布將把酒紅色護照改回深藍色護照，「以象徵國家主權」。當時歐洲議會英國脫歐問題首席談判代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）曾嘲笑說，歐盟法律根本沒有硬性規定護照顏色，英國如果想要改回藍色，不必等到脫歐再改。（編輯：高照芬）1070322

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