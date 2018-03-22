超諷刺 英國脫歐新護照由法公司得標

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）英國脫歐後將從現行的深酒紅色護照回歸經典的深藍色護照，但諷刺的是，製作新護照的標案由一家法國公司得標，英國儘管脫歐仍斬不斷與歐洲的聯繫。

「金融時報」報導，消息人士透露，位於巴黎的國際數位保全公司金雅拓（Gemalto）將贏得標案，擊敗現行印製護照的英國德拉魯公司（De La Rue）。

金雅拓公司在阿姆斯特丹證交所及巴黎證交所均有上市。

英國媒體包括「太陽報」及「每日電訊報」都在昨天晚間披露這則訊息。支持脫歐的英國議員凱希（BillCash）表示，這項決定「非常不合適」，在「象徵性上完全錯誤」。