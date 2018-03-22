台東首次郵輪旅客登岸 歌舞迎賓

4200噸的「卡莉多麗號」郵輪，船長90.6公尺，可搭載旅客114人，屬於小型精緻郵輪。受限於富岡漁港水深不足以停泊郵輪，上午8時「卡莉多麗號」郵輪靠泊於富岡漁港外海約1海里處，以動力橡皮艇接駁旅客95人登岸富岡漁港碼頭。

在東部海岸國家風景區管理處時，東管處以阿美族的熱歌勁舞迎賓，看到阿美族的熱情，旅客體驗阿美族的竹炮說「很嚇人」、「一生沒看過這種東西」，領隊還拜託再燃放一次竹炮。

退休的英語女老師說，她和先生一起來，三仙台很美，沙灘上的岩石很漂亮，很想拿幾顆回去紀念；但她知道，在台灣是不允許的，所以她又把石頭放回去沙灘。

女老師說，還有一樣東西讓她印象深刻，在水往上流景點時，品嘗釋迦，很多人都是一生第一次吃釋迦，「超好吃」，一生沒吃過這種東西，「很高興」。

另外一位婦女說，她下次還會再來，台東真是太美了。

旅行業者說，天公作美，今天天氣很好，英國人玩得很高興，沒想到東海岸這麼漂亮。大山大水，基本上英國人是比較喜歡自然的，大自然對英國人是有吸引力的。

「卡莉多麗號」首度開闢由歐洲經台灣到日本的fly cruise航線 (飛機-郵輪)，首次有國外小而美的精緻郵輪安排台灣本島及離島郵輪旅遊，英國旅客飛抵台灣後，在基隆展開郵輪環島、跳島旅程，靠泊台灣港口包括基隆港、台中港、金門水頭港、馬公港、安平港、台東富岡漁港及花蓮港等，結束台灣行程後，航線將轉往日本。（編輯：張銘坤）1070322