悠遊卡也能用來網購 最快4月上路

（中央社記者黃雅娟台北22日電）金管會表示，電子票證未來也能在網際網路交易上使用，相關修正草案將於月底公告上路；而悠遊卡去年底申請發行記名式電子票證「數位付」，預計4月將上線試營運，未來也能用來網購。

金融監督管理委員會2月中預告電子票證應用安全強度準則部分條文修正草案，金管會銀行局主任秘書陳妍沂今天指出，由於預告後外界並未有修正意見，預計將在本月底正式公告上路。

陳妍沂表示，為了因應電子票證未來將使用於網際網路交易的需求，加上新興科技發展及運用趨勢，將逐步讓電子支付機構與電子票證發行機構管理法規的風險控管要求趨於一致。