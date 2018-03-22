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台塑配息創7年高 三寶合計將發出1373億元現金股

鉅亨網2018/03/22 19:09
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台塑 (1301-TW) 今 (22) 日召開董事會，董事會決議出爐，擬配發每股現金股利 5.7 元，將發放約 362.85 億元現金股利，以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.48%。而包含台塑、台化 (1326-TW) 與台塑化(6505-TW)，皆已陸續公告股利，合計台塑三寶將配發 1373 億元現金股利，可望成為台股新一波資金活水。

台塑公告，董事會通過擬每股配發現金股利 5.7 元，為繼 2011 年的 6.8 元以來新高紀錄，雖不如先前已公布配息的台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW)，但仍為歷史配息次高紀錄，配息率約 75.2%，共發放約 362.85 億元現金股利。若以今日收盤價 104 元計算，現金殖利率為 5.48%。

台化與台塑化配息已於上周出爐，分別為 7 元與 6.3 元，均寫歷年來配息次高紀錄，分別將發出 600 億元與 410 億元現金股利，加上今日公告的台塑股利，合計台塑目前已公告股利的三寶，將發出 1373 億元現金股利，可望成為台股新一波資金活水。

台塑去年全年合併營收 2067.1 億元，年增 14.7%；全年歸屬母公司業主稅後純益 482.59 億元，創歷史新高，年增 22.5%，每股純益 7.58 元，為歷史次高，僅次於 2007 年的 8.36 元，年增 22.46%。

台塑四寶去年集團獲利創歷史新高、高達 2472.48 億元，年增 14.2%，其中台塑化與台化全年每股純益雙雙寫新猷，台塑與南亞 (1303-TW) 則寫歷史次高紀錄，明 (23) 日將由南亞接棒台塑，召開董事會並公布股利政策。 

台塑日 K 線圖

 

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