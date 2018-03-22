台塑配息創7年高 三寶合計將發出1373億元現金股

台塑 (1301-TW) 今 (22) 日召開董事會，董事會決議出爐，擬配發每股現金股利 5.7 元，將發放約 362.85 億元現金股利，以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.48%。而包含台塑、台化 (1326-TW) 與台塑化(6505-TW)，皆已陸續公告股利，合計台塑三寶將配發 1373 億元現金股利，可望成為台股新一波資金活水。

台塑公告，董事會通過擬每股配發現金股利 5.7 元，為繼 2011 年的 6.8 元以來新高紀錄，雖不如先前已公布配息的台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW)，但仍為歷史配息次高紀錄，配息率約 75.2%，共發放約 362.85 億元現金股利。若以今日收盤價 104 元計算，現金殖利率為 5.48%。