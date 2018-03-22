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回應美301調查　陸商務部：必將採取措施捍衛自身權益

大陸中心／綜合報導2018/03/22 19:22
▲白宮官員對外表示，川普將於 22 日宣布 USTR 所進行的「301 」調查結果。（圖／翻攝自路透社 , 2018.3.22）
▲白宮官員對外表示，川普將於 22 日宣布 USTR 所進行的「301 」調查結果。（圖／翻攝自路透社 , 2018.3.22）

美國總統川普預計將在美東時間 22 日中午宣布「 301 調查」結果，對中國大陸進口的商品課徵關稅。對此，中國大陸商務部條法司負責人表示，中方將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

川普預計將於美東時間 22 日中午 12 時 30 分（台灣時間 23 日凌晨 0 時 30 分）宣布美國貿易代表署（USTR）所進行的「 301 調查」結果，同時簽署備忘錄，針對「中國的經濟侵略」採取貿易行動，第一步將可能對中國大陸進口的商品課徵關稅。

對此，中國大陸商務部 22 日下午在官網發布新聞稿，商務部條法司負責人表示，中方已注意到，最近有報導稱，美方將很快公布對中國 301 調查結果並可能對中國採取限制措施。

該負責人表示，關於 301 調查，中方已多次表達立場，堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑，中方絕不會坐視合法權益受到損害，將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

他也引述中國大陸國家主席習近平的話指出，經貿關係是中美關係的「壓艙石」和「推進器」，兩國建交近 40 年來，貿易規模增長了 232 倍，雙向投資累計超過 2300 億美元。

該負責人稱，美國業界也普遍對美方單邊行動感到擔憂，已有 45 家美商協會明確提出反對意見。希望美方能認清中美貿易關係互利共贏的本質，不要做出損人害己的舉動。


▲針對美方將公布301調查結果並採取對中國大陸的限制措施，中國大陸商務部22日下午發布新聞稿，表示將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。（圖／翻攝自中國大陸商務部網站）

關鍵字美中貿易戰商務部301調查美國中國大陸川普
美中貿易戰「選邊站」？英國挺這方

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