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中央社

中國：貿易本就難對等 不接受經濟侵略指控

中央社2018/03/22 19:12
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京22日電）針對美國總統川普即將簽署中國經濟侵略備忘錄及301條款等相關問題，中國外交部發言人華春瑩今天說，中方完全不能認同、也不能接受美方指控的「經濟侵略」說法。

華春瑩聲稱，兩國貿易要追求完全對等「是不現實的，也是毫無道理的」。她並質疑說：「中國要賣多少玩具才能抵得上一架波音飛機呢？中國買了多少波音飛機，美國就應該買同等數量的C919（中國自製客機）嗎？」

中國外交部今天舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，希望美方能認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出損人害己的舉動。至於「經濟侵略」中的「侵略」一詞，無論從任何方面來講「都絕不會扣到中國頭上」。

她宣稱，中美貿易不平衡的因素是多方面的，其中一個原因就是美國對中國的出口管制政策。如果美方一方面要求中國買它想要賣的，另一方面卻拒絕賣給中國想要買的，還以貿易不平衡指責中國，「這公平嗎」？

華春瑩說，中方還是希望雙方能心平氣和地坐下來，通過建設性的對話和協商，本著平等互利和相互尊重的精神，尋求互利共贏的解決方法。但中方絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身的合法權益。（編輯：林克倫）1070322

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