中國：貿易本就難對等 不接受經濟侵略指控

（中央社記者邱國強北京22日電）針對美國總統川普即將簽署中國經濟侵略備忘錄及301條款等相關問題，中國外交部發言人華春瑩今天說，中方完全不能認同、也不能接受美方指控的「經濟侵略」說法。

華春瑩聲稱，兩國貿易要追求完全對等「是不現實的，也是毫無道理的」。她並質疑說：「中國要賣多少玩具才能抵得上一架波音飛機呢？中國買了多少波音飛機，美國就應該買同等數量的C919（中國自製客機）嗎？」

中國外交部今天舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，希望美方能認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出損人害己的舉動。至於「經濟侵略」中的「侵略」一詞，無論從任何方面來講「都絕不會扣到中國頭上」。