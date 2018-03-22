安以軒緊急手術　醫生：有生命危險

藝人安以軒2017年3月與澳門CEO陳榮煉舉行奢華海島婚禮，婚禮上星光熠熠，邀請了許多明星參加，她婚後常在微博曬幸福，羨煞眾人。沒想到她今（22）日忽然在微博公開手術消息，並透露：「醫生大人說這個突發的狀況需緊急優先處理，否則會有生命危險。」令粉絲擔憂。

安以軒發文寫下，「人生總是有很多的意外～有些是驚喜，但～有些是『驚嚇』，因為醫生大人說這個突發的狀況需緊急優先處理，否則會有生命危險，所以必須做一個……嗯……『小手術』……（這樣寫大家有沒有比較放心一點？）還好一切順利，休息幾天後我可以正常生活，但需要靜養觀察一段時間，所以醫生大人嚴禁我飛出去工作～不能長途跋涉、不能勞累！」據《壹週刊》報導，她由於子宮外孕因此緊急手術。