安以軒緊急手術　醫生：有生命危險

藝人安以軒2017年3月與澳門CEO陳榮煉舉行奢華海島婚禮，婚禮上星光熠熠，邀請了許多明星參加，她婚後常在微博曬幸福，羨煞眾人。沒想到她今（22）日忽然在微博公開手術消息，並透露：「醫生大人說這個突發的狀況需緊急優先處理，否則會有生命危險。」令粉絲擔憂。
安以軒發文寫下，「人生總是有很多的意外～有些是驚喜，但～有些是『驚嚇』，因為醫生大人說這個突發的狀況需緊急優先處理，否則會有生命危險，所以必須做一個……嗯……『小手術』……（這樣寫大家有沒有比較放心一點？）還好一切順利，休息幾天後我可以正常生活，但需要靜養觀察一段時間，所以醫生大人嚴禁我飛出去工作～不能長途跋涉、不能勞累！」據《壹週刊》報導，她由於子宮外孕因此緊急手術。
▲安以軒做緊急手術。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.22）
她說明自己目前的狀況，「我需要在醫療團隊隨時可以抓到我的地方乖乖待一陣子，原本想靜悄悄的渡過這一關，可是我馬上有去年已排訂的工作要飛，在此我非常抱歉和深感遺憾不能如期赴約。」她還特別標註，「知道各方朋友們都關心我，也懇請幫忙……不要胡亂猜測各種奇想～也不要問我怎麼啦？沒事吧？更不用到處打聽！否則我還要解釋～真的好累。」她透露老公跟家人目前都在身邊，並瀟灑約定，「待我重出江湖後，咱們再約。」
▲安以軒透露老公跟家人都在身邊。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.22）