現金減資潮蔓延 仲琦擬減10% 互動要減20%

仲琦去年合併營收為 85.48 億元，年減率 2.5 %，稅後純益約為 3.27 億元，年減率 27.1%，每股稅後純益 1.42 元。仲琦表示，去年獲利衰退原因，主要除了因北美地區大型 MSO 建置不及，延緩新規格 DOCSIS 3.1 舖設，另外原物料 MLCC 與 DRAM 漲價與缺貨，也連帶影響高毛利產品的出貨進度。

仲琦表示，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會宣布通過現金減資案，預計每股退還現金 1 元，減資比例約 10%，另擬分配每股現金股利 1.2 元，等於股東每股可拿到 2.2 元。

現金減資潮蔓延，網通廠仲琦 (2419-TW) 與轉投資公司互動 (6486-TW) 也紛紛將跟進，其中仲琦擬減 10%，等於每股退還股東 1 元，至於互動則計畫減 20%，等於每股退還股東 2 元。

展望今年，仲琦表示，去年蘇州廠擴產計畫的效益，預計將於今年第 2 季末起開始顯現，至於全年策略則是要加強利基市場的產品布局，採取推升營業額成長與著重獲利的 M 型雙重經營策略。

互動董事會則是通過現金減資案，預計每股退還現金 2 元，減資比例為 20%；並通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利 3.2 元，預計今年股東每股合計將可拿到 5.2 元現金。

互動表示，由於公司現金充裕，除保留部分資金供營運需求及未來 5G 與全 4K/UHD 來臨之新技術提升與新產品代理使用，決定減資退還部分股款給股東，讓股東可以更有效運用資金，同時公司也能藉以減少閒置資金，調整資本結構並提升股東權益報酬率。

互動去年營收 17.95 億元，年減率 5.9%，毛利率 38.1%，略高於 2016 年的 36.%，稅後純益 1.66 億元，年增率 3.7%，但因股本增加，因此每股稅後純益為降到 3.61 元。

展望今年，互動表示，隨著 4G 建置漸至尾聲，手機行動上網普及率提高，但因國人普遍利用免費通訊軟體如 Line 替代傳統語音，傳統電信業務面臨挑戰，整體行動通訊營收成長趨緩。

不過因為電信業者運用新科技發展創新服務、有線電視客戶升級高速網路換機潮需求，及 5G 通訊技術標準確立，帶動物聯網 (IOT) 服務的商業化創新崛起，將加速驅動傳統電信產業與資訊科技產業的結，公司將強化提供客戶完整系統整合解決方案服務。