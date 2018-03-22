地方萬花筒》影／星期二樂團打先鋒　三月花開音樂會開唱

▲彰化市公所31日將在在彰化藝術館戶外廣場舉辦浪漫的「三月花開音樂會」，市長邱建富邀請市民一起來享受美好的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

時序已進入春暖花開季節，由一群熱愛音樂「老音匠」組成的「星期二樂團」，彰化市公所31日星期六晚間7點，將在在彰化藝術館戶外廣場舉辦浪漫的「三月花開音樂會」，將有歌手和在地樂團、舞蹈團，彰化市長邱建富邀請市民一起來享受美好的音樂饗宴。

擁有不少粉絲的「星期二樂團」，是由團長劉勇志與一群熱愛音樂的老音匠所組成，目前是國內知名大型樂團之一，由於成員們幾乎都是經驗豐富的音樂老師出身，各界演出邀約不斷，此次特別應市長邱建富之邀，舉辦別開生面的「三月花開音樂會」。



▲彰化市公所31日將在在彰化藝術館戶外廣場舉辦浪漫的「三月花開音樂會」，市長邱建富邀請市民一起來享受美好的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

這幾年來邱建富推動文化、藝術與音樂等活動不遺餘力，且為了讓在地樂團能深耕彰化，更提供舞台，讓在地的音樂團體能盡興演出。22日的暖場會中，31日晚上音樂會的主角-「星期二樂團」，也現身預演幾首拿手的歌曲，讓市民可以透過記者會提早一睹彰化樂團的風采。



▲彰化市公所31日將在在彰化藝術館戶外廣場舉辦浪漫的「三月花開音樂會」，市長邱建富邀請市民一起來享受美好的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

團長劉勇志說，「星期二樂團」是由一群退休但仍熱愛音樂的老樂師組成，樂團成立後固定每周二團練，因此得名；團員包括小喇叭、薩克斯風、短號、長號等管樂高手，志趣相投。



▲彰化市公所31日將在在彰化藝術館戶外廣場舉辦浪漫的「三月花開音樂會」，市長邱建富邀請市民一起來享受美好的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

邱建富強調，此次音樂會將融入豐富多元的風格，除了樂團外，另邀請「明日之星」歌手林保羅與阿超兄妹嗩吶演奏、小如肚皮舞舞蹈團、瑪嘎趴嗨舞蹈團等串連演出，絕對精彩可期；音樂會為自由入場，機會難得，邱建富歡迎愛樂民眾蒞臨，屆時一起來享受美好的音樂饗宴！



▲彰化市公所31日將在在彰化藝術館戶外廣場舉辦浪漫的「三月花開音樂會」，市長邱建富邀請市民一起來享受美好的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）