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中華職棒／桃猿花費2000萬　打造全新「大盛樂園」

記者吳政紘／桃園報導2018/03/22 19:39
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

Lamigo桃猿隊今（22）日正式揭曉新球迷空間「大盛樂園」運動吧以及美食街，除了球迷可以預約到場開派對外，也歡迎公司行號包場，猿領隊劉玠廷表示：「我們總共花了2000多萬左右，就是為了要帶給球迷舒適的看球空間。」


▲Lamigo領隊劉玠廷表示，他們重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

猿隊採用跟東京巨蛋、千葉羅德海洋球場、西武獅隊等球場一樣的隱形內野護網，僅1.22釐米，劉玠廷表示：「在台灣沒有棒球專用的護網，都是用高爾夫球網等的替代，球迷看球也可以比較有臨場感。」


▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

大盛樂園主要是跟美式球場相似，有啤酒暢飲，現場烤肉，還有自助餐等，到了夏天還有游泳池。


▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

此外，大盛樂園目前已經到4月中都預約額滿，球迷若想要預定，若30人以上可以預約，平日每人價格1480元，假日1780元，50人以上可以有優惠。

此外，大盛樂園還可以近距離看球員打擊、練投的機會，也很適合親子一起預定。


▲Lamigo重新整理桃園球場大盛區的座位，增添了更多設施，就是為了讓球迷有更好的看球體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

關鍵字大盛樂園lamigo桃園中華職棒
桃猿大盛樂園開幕　與富邦一別苗頭桃猿主場大改造　拉麵、炸雞吃得到

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