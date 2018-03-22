兒童嘉年華會　一起來農博闖關放風箏

歡慶2018兒童節，雲縣府將於4月1日在虎尾農博生態公園舉辦「雲林童樂會，旺旺在農博」兒童嘉年華會，縣長李進勇今(22)日出席記者會邀請全縣親子屆時一起來農博，當天將施放全國最大造型狗風箏「飛力」，還有表演活動、親子風箏DIY限量300組、野餐活動，參與闖關還有機會兌換精美禮物(1200份)，活動內容豐富，精采可期。

李進勇表示，父母的陪伴就是小孩最好的兒童節禮物，在這個專屬於國家未來主人翁的特別節日，雲林縣風箏委員會特別製作全國最大造型狗風箏「飛力」及20餘種動物造型風箏，充滿童趣，趁著假期，歡迎全家一同來欣賞風箏飄盪於藍天的旋律之美，讓孩子有更多樣的兒時憶趣；現場還會提供限量300份親子風箏DIY製作，讓父母小孩一起激盪創意，共同完成獨一無二的專屬風箏；另將邀請學校特色團隊、表演團體進行一系列演出，希望能提供舞台，展現本縣學童藝文學習成果，家長、社區居民都能共同參與學生學習歷程。