NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈爆料她男友猥褻女兒　女星淚灑法庭前幻象技師轉行修輪椅　服務超暖心天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

兒童嘉年華會　一起來農博闖關放風箏

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/22 19:44
▲4月1日在虎尾農博生態公園舉辦「雲林童樂會，旺旺在農博」兒童嘉年華會。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.22）
▲4月1日在虎尾農博生態公園舉辦「雲林童樂會，旺旺在農博」兒童嘉年華會。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.22）

歡慶2018兒童節，雲縣府將於4月1日在虎尾農博生態公園舉辦「雲林童樂會，旺旺在農博」兒童嘉年華會，縣長李進勇今(22)日出席記者會邀請全縣親子屆時一起來農博，當天將施放全國最大造型狗風箏「飛力」，還有表演活動、親子風箏DIY限量300組、野餐活動，參與闖關還有機會兌換精美禮物(1200份)，活動內容豐富，精采可期。

李進勇表示，父母的陪伴就是小孩最好的兒童節禮物，在這個專屬於國家未來主人翁的特別節日，雲林縣風箏委員會特別製作全國最大造型狗風箏「飛力」及20餘種動物造型風箏，充滿童趣，趁著假期，歡迎全家一同來欣賞風箏飄盪於藍天的旋律之美，讓孩子有更多樣的兒時憶趣；現場還會提供限量300份親子風箏DIY製作，讓父母小孩一起激盪創意，共同完成獨一無二的專屬風箏；另將邀請學校特色團隊、表演團體進行一系列演出，希望能提供舞台，展現本縣學童藝文學習成果，家長、社區居民都能共同參與學生學習歷程。

活動當日也設計了30個攤位的闖關活動，小朋友完成闖關後，可憑闖關卡至大會服務台兌換精美禮物(限量1200份)，縣府亦準備了溫馨親子野餐活動，請民眾事先上網報名(4人1組)，前500組報名還可免費獲得野餐墊及野餐食材各乙份。

▲歡迎來農博，闖關放風箏。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.22）

關鍵字兒童節放風箏農博
發現科技新樂園　科技教育推廣起跑影／彰化「三月花開音樂會」開唱

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan