穩懋去年EPS9.34元 擬配7元股息

其中去年第4季合併營收達55.8億元，季增27%，年增74%，創下單季歷史新高，在產能滿載及產品組合優化下，單季合併毛利率為38.3%，季增0.5個百分點，營業淨利為16.15億元，季增31%，年增176%，營業淨利率為28.9%，稅後盈餘為13.27億元，季增14%，年增141%；單季每股盈餘（EPS）為3.31元。

展望未來，穩懋預期光電元件及5G將成為穩懋未來幾年的2大成長引擎。穩懋表示，光電元件應用的發展上，尤其是3D感測功能應用在手持式裝置上穩懋具有領先地位，預期往後幾年隨著更多手持式裝置及更多品牌的導入，加上未來AR/VR的應用、汽車先進駕駛輔助系統的成熟，光電元件的應用面可望高速成長。

同時穩懋對於幾年之內即將到來的5G通訊應用也抱以高度期待，不單是因為5G時代手持式裝置頻率將延伸到Sub-6 GHz，PA需求將大幅增加，來自於5G基礎建設(Infrastructure) 的需求也將同步成長，尤其是基地台將應用到穩懋最擅長及獨特的高頻率、高功率元件技術，如整合型毫米波元件及氮化鎵技術等，將明顯拉大穩懋與競爭者之間的距離。（編輯：李信寬）1070322