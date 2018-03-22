〈央行理監事會〉稱貨幣政策屬「適度寬鬆」 升息與否

台灣央行今 (22) 日召開 2018 年第 1 季理監事聯席會議，決議利率不變，新任央行總裁楊金龍首次主持會議，他表示，目前貨幣政策屬「適度寬鬆」，至於被問及台灣何時跟進美國升息？楊金龍說通膨是主要考量因素之一，並強調，美國和台灣背景不同，並不以 capital flows(資本流動) 為主要考量。

楊金龍被問及台灣何時才有升息壓力時回應，過去美國在實施 QE 時「已將利率降得非常非常低」，要使其利率政策更有效果就必須採取現行的方式，而台灣與美國的情況並不同。

依據央行提供資料，目前各國實質利率以印尼最高達 1.27%，美國 0.48%、泰國 0.34%、南韓 0.02%，台灣為 - 0.205%，但仍高於新加坡 - 0.41%、瑞士 - 0.57%，中國 - 0.65%、日本 - 1.049%，以及歐元區 - 1.93%。