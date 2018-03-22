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〈央行理監事會〉稱貨幣政策屬「適度寬鬆」 升息與否

鉅亨網2018/03/22 19:39
鉅亨網 / NOWnews
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台灣央行今 (22) 日召開 2018 年第 1 季理監事聯席會議，決議利率不變，新任央行總裁楊金龍首次主持會議，他表示，目前貨幣政策屬「適度寬鬆」，至於被問及台灣何時跟進美國升息？楊金龍說通膨是主要考量因素之一，並強調，美國和台灣背景不同，並不以 capital flows(資本流動) 為主要考量。

楊金龍被問及台灣何時才有升息壓力時回應，過去美國在實施 QE 時「已將利率降得非常非常低」，要使其利率政策更有效果就必須採取現行的方式，而台灣與美國的情況並不同。

依據央行提供資料，目前各國實質利率以印尼最高達 1.27%，美國 0.48%、泰國 0.34%、南韓 0.02%，台灣為 - 0.205%，但仍高於新加坡 - 0.41%、瑞士 - 0.57%，中國 - 0.65%、日本 - 1.049%，以及歐元區 - 1.93%。

不過，要留意的是，儘管楊金龍多次強調通膨是考量調升利率的主要因素，但並未明確直指升息與否僅看通膨，暗示若各國央行開始有更積極的動作，也不排除台灣央行會跟進。

另一方面，楊金龍提醒，貨幣政策並非萬靈丹，無法解決如人口老化、勞動力下滑、投資環境惡化和產業轉型緩慢等結構問題，即便央行大幅調降利率也無法增進投資。

由於此次理監事會議是楊金龍的處女秀，外界關心是否為「一言堂」？他回應，會議中討論非常熱絡且一致意見是台灣利率維持不變，但意見一致並非就是一言堂。

楊金龍同時呼籲外界不要對其下定論鴿派或鷹派，「在不同的時空環境下，什麼情況用什麼工具比較重要」。

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