南韓藝術團先遣 北京搭機訪平壤

南韓先遣人員在北京搭乘北韓高麗航空班機前往平壤，期間將勘查演出場地東平壤大劇場、柳京鄭周永體育館的燈光、舞台、音響等，還將參觀藝術團下榻的平壤高麗飯店，一行人將在24日返回南韓。

南韓資深歌手趙容弼、李仙姬、白智英、尹道賢樂團、偶像女團Red Velvet等160多人組成的南韓藝術團，將於3月31日至4月3日訪問平壤，演出兩場。

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓青瓦台高級行政官卓賢民與多位韓國藝人，今天由北京搭乘北韓班機前往平壤。卓賢民指出，將先瞭解南韓藝術團訪問北韓的相關安排，並與平壤方面討論演出節目。

南韓「亞洲經濟」報導，高麗航空在美國制裁北韓機構的名單上。南韓外交人士指出，搭乘北韓的班機前已與美方溝通，美方不認為這抵觸制裁。

美國在去年9月公佈制裁北韓新措施，禁止到訪北韓的班機在180天內入境美國。報導指出，南韓政府考慮派遣藝術團於31日搭乘包機直飛平壤順安機場，南韓為此已與美方磋商。

聯合新聞通訊社報導，卓賢民指出，南北韓雙方已就演出達成協議，但具體事項仍需進一步確認。南韓藝術團曾在同一場地表演，預計場地不會有太大變動，160人的規模是大概人數，可能會有增減。

南韓輿論相當關注，南韓名嘴金濟東是否將擔任活動主持人，卓賢民對此保密。金濟東在前總統朴槿惠任內，主持多項政治性活動，批判朴槿惠及同意部署薩德系統（THAAD）的國防部，當時被列入藝人黑名單。

卓賢民指出，藝術團音樂總監尹相策劃演出考量各年齡層觀眾，年輕女團Red Velvet因此也在名單上。（編輯：廖漢原）1070322