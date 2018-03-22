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飽受拜票電話所擾　周錫瑋：卑劣行為提早來了

記者陳志仁／新北報導2018/03/22 19:57
▲民眾受到「周錫瑋拜票電話所擾」的看法？周錫瑋回應，過去許多的初選或選舉之中，曾發生有許多不同的作法來干擾對方，但寧可相信這是惡作劇。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.22）
▲民眾受到「周錫瑋拜票電話所擾」的看法？周錫瑋回應，過去許多的初選或選舉之中，曾發生有許多不同的作法來干擾對方，但寧可相信這是惡作劇。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.22）

國民黨敲定4月3日、4日、5日進行新北市長的初選民調，但周錫瑋新北市政策中心的辦公室，連續幾天接到板橋區鄉親的抱怨，指稱「深受周錫瑋的拜票電話所擾」；爭取國民黨新北市長提名的周錫瑋表示，寧可相信這是惡作劇。

周錫瑋指出，「希望這些人不要太調皮，畢竟騷擾到我的朋友！」可能是一個惡作劇，也希望這是一個惡作劇；過去許多的初選或選舉之中，曾發生有許多不同的作法來干擾對方，但寧可相信這是惡作劇，不想要聯想太多，可能是小範圍比較調皮的，希望未來不要再發生。

周錫瑋新北市政策中心辦公室說，連續幾天接到板橋區鄉親的來電抱怨，晚間6點後，接到以「周錫瑋」名義打來的語音或人工拜票電話，希望在國民黨初選的「全民調」，指名支持周錫瑋；最惡質的狀況，竟然在2個多小時內，連續打10多通拜票電話，引發支持者的反彈。

周錫瑋新北市政策中心辦公室表示，他們走遍新北29區，握每一雙手、說明每一個政見，讓鄉親逐漸明白，周錫瑋才是代表國民黨、打敗民進黨的最佳人選；在逆轉勝的過程中，會出現各式各樣的惡質競選花招，我們並不意外，只是沒想到這種卑鄙的行為，來得這麼早，希望這僅是少數人的惡作劇行為。

周錫瑋新北市政策中心辦公室認為，敵人在眼前，冷箭來自暗處，在此提醒新北鄉親，用智慧拒絕這種古老的抹黑伎倆；更要呼籲各陣營的競爭者，「君子之爭，必也射乎；揖讓而升，下而飲，其爭也君子」，請大家光明正大上台，堂堂正正地公開在台上較勁，「選舉一時、朋友一世」，請別用奧步騷擾我的朋友！

關鍵字周錫瑋國民黨新北市長全民調
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