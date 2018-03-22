飽受拜票電話所擾　周錫瑋：卑劣行為提早來了

國民黨敲定4月3日、4日、5日進行新北市長的初選民調，但周錫瑋新北市政策中心的辦公室，連續幾天接到板橋區鄉親的抱怨，指稱「深受周錫瑋的拜票電話所擾」；爭取國民黨新北市長提名的周錫瑋表示，寧可相信這是惡作劇。

周錫瑋指出，「希望這些人不要太調皮，畢竟騷擾到我的朋友！」可能是一個惡作劇，也希望這是一個惡作劇；過去許多的初選或選舉之中，曾發生有許多不同的作法來干擾對方，但寧可相信這是惡作劇，不想要聯想太多，可能是小範圍比較調皮的，希望未來不要再發生。

周錫瑋新北市政策中心辦公室說，連續幾天接到板橋區鄉親的來電抱怨，晚間6點後，接到以「周錫瑋」名義打來的語音或人工拜票電話，希望在國民黨初選的「全民調」，指名支持周錫瑋；最惡質的狀況，竟然在2個多小時內，連續打10多通拜票電話，引發支持者的反彈。