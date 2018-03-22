川普貿易戰疑慮再起 亞股跌多漲少

（中央社香港22日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）堅守今年升息目標，造成亞洲盤美元貶勢擴大。但美國總統川普準備對中國祭出新制裁，貿易戰疑慮再起，對亞洲股市造成打擊。

法新社報導，聯準會召開近月來備受期待的政策會議後，一如外界預期宣布升息，將借貸成本推升至10年來最高水準，但也暗示今年只會再升息2次，而非外界原本預測的還有3次升息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在上任後首場記者會中表示，此舉是回應12月稅改激勵下堅挺的經濟展望，就業機會增加也讓所得和信心同步上揚。