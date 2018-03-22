影／日本文化親善大使到訪　台日學生學習茶道

日本小松市青少年文化訪問團於22日上午訪問建國科技大學，受到陳繁興校長及應用外語系日文組師生熱烈歡迎，小松市對於彰化市有豐富的文化內涵印象深刻，她們將會把彰化的好山好水介紹給日本朋友，希望未來有更多日本旅客能夠到臺灣來旅遊。

由日本小松市政府組團的「青少年文化訪問團」是在19日由市政府領隊竹內沙耶小姐及駒林由紀世老師帶隊抵達台灣，隨即來到姊妹市彰化市，先在市公所人員的安排下參觀彰化市的名勝古蹟八卦山、扇形車庫、南瑤宮、古老中藥房等，彰化市長邱建富還贈送她們媽祖包，祝福她們一路順風學業進步。



▲日本小松市青少年參訪團在建國科大應用外語系文化教室與日本老師學日本茶道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

這群由小松市的高中青年學生代表組成的文化親善大使，除了到彰化市公所外，於22日在市公所吳佳靜小姐的陪同下到建國科技大學參訪交流，由應用外語系日文組師生負責接待，日本老師指導台日學生一起學習日本茶道，讓兩地文化做了有趣的融合。

建國科大應用外語系林麗華助理教授表示，由於建國科大應用外語系近年積極安排學生到外國企業實習，平常除了有許多學生申請教育部學海築夢計畫到外國大學做半年或一年短期留學外，亦經常安排外國青年學生到學校做短期交流，縮短與外國的距離。



▲日本小松市青少年參訪團領隊及師生在建國科大文化教室體驗台日不同的文化，大家都覺得很開心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

林麗華並表示，日本國小松市與彰化市公所締結為姊妹市，兩市也很積極推動各階層的交流，建國科大也透過小松市政府的協助與小松大學締結為姊妹校，兩校師生互有往來，建國科大每年派學生至小松大學做短期留學，成果豐碩，今年增加與小松市高中學生的交流，這是好的開始，希望未來有更多小松市的青年能夠來到彰化市求學或旅遊，增進兩地的情誼。