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〈美中貿易戰〉擬對中祭301 經長：兩大類台商受影

鉅亨網2018/03/22 19:55
鉅亨網 / NOWnews
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美國總統川普擬對中國祭出「301 調查」制裁，貿易戰一觸即發，經濟部長沈榮津今 (22) 日指出，目前包括項目、範圍、及到最後是關稅或是配額等，都還沒出來，所以無法進一步評估，但是會影響的是兩大類的台商，包括在中國生產終端產品銷美，及台灣生產半成品送往中國製成產品銷美的廠商，其中以 ICT、消費性電子產業所受影響較大。

沈榮津呼籲，台商要去掌握最新國際產業發展趨勢，加速升級及轉型，只有升級、轉型才有自主的能力及競爭力，這樣即使面對外面環境的變化，衝擊也會相對降低。

外電報導指出，根據熟知內情人士透露，美國總統川普將針對「301 調查」，在美東時間 22 日中午簽署中國的經濟侵略備忘錄，可能對中國輸美商品課徵 500 億美元關稅，同時可能對 100 多項商品徵收高關稅，美中貿易戰也引來全球的高度關注。

沈榮津表示，針對美擬對中祭出 301 一事有隨時在掌握最新情況，但目前所謂項目、範圍、及到最後是關稅或是配額，都還沒出來，所以無法進一步評估，後續將由工業局、貿易局盤點受影響的產業及影響金額。

他強調，會受到影響的廠商包括，台商在中國大陸生產終端產品銷美的，或是交給大陸的成品廠、系統廠銷美；另外就是國內廠商生產的零組件、半成品送去大陸做成產品銷美的也會受影響。
 

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