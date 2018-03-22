地方萬花筒》影／舊成功營區變身綠色環境教育共學基地

彰化縣副縣長林明裕、彰化縣政府環境保護局局長江培根、彰化縣教育處體健科科長施力中、大葉大學校長梁卓中、環境教育中心主任陳宜清、傳藝學程主任李靖惠、生資系助理教授徐歷鵬等人共同為「綠色環境教育共學基地」揭牌，宣示彰化朝永續綠色文化大縣的目標更進一步，以及大葉大學扮演中部地區環境教育推手的決心。

大葉大學推動把彰化舊成功營區，建構成「綠色環境教育共學基地」，獲得教育部獎助，22日正式掛牌運作，將以兩年為期，針對區內自然生態、歷史軍事遺跡和人文資源進行深度、有系統調查，為活化再運用園區貢獻心力。22日上午，彰化縣副縣長林明裕與大葉大學校長梁卓中代表雙方簽訂合作協議書，同時為「綠色環境教育共學基地」揭牌，宣布為期兩年的計畫正式展開。



▲大葉大學與彰化縣政府合作建構「綠色環境學習營地」，也將為日後申辦「環境教育設施場所」認證做準備，以補足環境教育產業人才的缺口。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

林明裕指出，成功營區原本是砲兵及步兵的營地，1993年軍隊遷出後，營區由彰化縣政府接管。位於彰化市八卦山風景區的成功營區綠色環境學習營地，擁有豐富的自然生態資源、歷史軍事遺跡、人文資源，是都市中難能可貴的祕密花園。



▲大葉大學與彰化縣政府合作建構「綠色環境學習營地」，也將為日後申辦「環境教育設施場所」認證做準備，以補足環境教育產業人才的缺口。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

梁卓中表示，學校創校初期就以「與自然環境共生共榮」的原則進行規劃，校園四周有大量天然林木環繞，校內各項設施更融合了八卦山區的自然環境、綠色科技研發能量以及綠色美學設計理念。



▲大葉大學與彰化縣政府合作建構「綠色環境學習營地」，也將為日後申辦「環境教育設施場所」認證做準備，以補足環境教育產業人才的缺口。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

大葉大學環境教育中心主任、環境工程學系主任陳宜清說，這項計畫一方面促進成功營區的環境教育發展，另一方面，老師以德國師徒制精神帶領學生，進行環境資源盤查、活動方案規劃、環境教育解說、環境資訊分析、數位影像記錄等工作，學生不只是從實作裡培養專業，更能在行動中認知到如何運用所學，成為優質的環境教育人才，補足環境教育產業的人才缺口。



▲大葉大學與彰化縣政府合作建構「綠色環境學習營地」，也將為日後申辦「環境教育設施場所」認證做準備，以補足環境教育產業人才的缺口。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）