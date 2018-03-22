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中華職棒／桃猿主場大改造　日式拉麵、韓式炸雞吃得到

記者吳政紘／桃園報導2018/03/22 20:13
▲Lamigo桃猿翻新球場設施，新增加了許多新的商店。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）
▲Lamigo桃猿翻新球場設施，新增加了許多新的商店。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

Lamigo桃猿隊今（22）日正式宣布主場美食街25家店將在24日中職開幕戰正式營運，而包括過去球迷在百貨公司看到的韓式炸雞、日式炸雞、美式炸雞，甚至於台灣雞排等都可以在球場吃到，日本拉麵、廣島燒也都是日本師傅來台傳授口味，加上猿隊也在球場開了2間自營拉麵店與墨西哥美食，讓桃園球場有了煥然一新的感覺。


▲Lamigo桃猿翻新球場設施，新增加了許多新的商店。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo桃猿翻新球場設施。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo桃猿翻新球場美食街，迎來六大異國料理進駐。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo桃猿翻新球場美食街，迎來六大異國料理進駐。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

猿隊美食街原本就有不少好吃的異國料理，不過韓國炸雞店也特別來台進駐，讓桃園球場更有「百貨公司」美食街的氣氛。


▲Lamigo桃猿翻新球場美食街，迎來六大異國料理進駐。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

此外，猿隊還更新潮店，親子商店，扭蛋專區，改建球隊商品專賣店，加上球迷可以在商店選購或自製球衣，還可以獲得免費燙印服務，相當受到喜愛。


▲Lamigo桃猿翻新球場設施，新增加了許多新的商店，球迷還可以燙印屬於自己的球衣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）


▲Lamigo桃猿翻新球場美食街，迎來六大異國料理進駐。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

猿隊今年也增設大盛樂園，讓球迷除了「桃猿大盛」專區外，未來看球也有新享受。


▲Lamigo桃猿翻新球場設施，新增加了許多新的商店，還有扭蛋機可以玩。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

關鍵字桃猿lamigo中華職棒
桃猿花費2千萬　打造全新大盛樂園桃猿與金百利合作　觀賽品質再升級

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