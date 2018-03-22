悠遊卡也能網路購物刷卡支付 4月上線試營運

金管會今 (22) 日表示，電子票證未來也能用於網路購物支付，相關修正草案將於月底公告上路，其中，悠遊卡去 (2017) 年底申請發行的記名式電子票證「數位付」，預計 4 月上線試營運，成為全台第一家可進行網際網路交易的電子票證公司。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，為了因應電子票證未來將使用於網際網路交易的需求，因此修正「電子票證應用安全強度準則」，本次修正要點主要有 4 大方向，包括：定義電子票證餘額及交易紀錄是儲存於發行機構端，或是電子票證端，並調整相關線上或非線上即時交易等用詞。