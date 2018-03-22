NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈利率連7凍　楊金龍否認升值代升息桃猿與金百利合作　觀賽品質再升級天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

悠遊卡也能網路購物刷卡支付 4月上線試營運

鉅亨網2018/03/22 20:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

金管會今 (22) 日表示，電子票證未來也能用於網路購物支付，相關修正草案將於月底公告上路，其中，悠遊卡去 (2017) 年底申請發行的記名式電子票證「數位付」，預計 4 月上線試營運，成為全台第一家可進行網際網路交易的電子票證公司。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，為了因應電子票證未來將使用於網際網路交易的需求，因此修正「電子票證應用安全強度準則」，本次修正要點主要有 4 大方向，包括：定義電子票證餘額及交易紀錄是儲存於發行機構端，或是電子票證端，並調整相關線上或非線上即時交易等用詞。

金管會表示，法規於 3 月底上路之後，電子票證在網際網路上也可以進行交易，目前流通的電子票證中包括：悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡 (Happy cash)。 

陳妍沂表示，其中，悠遊卡的記名式電子票證「數位付」已經在去年 12 月通過金管會核准，預計最快 4 月就可上線試營運，未來網路購物就能使用悠遊卡的「數位付」支付。

不過，陳妍沂強調，民眾必須跟悠遊卡公司申請新的記名式「數位付」卡片，現行的悠遊卡僅能在實體通路上使用。

據悠遊卡公司先前規劃，「數位付」採線上申請制，民眾只要下載悠遊卡公司 Easy Wallet APP 註冊為會員，填寫申辦所需的相關資訊，悠遊卡公司即會寄送「數位付」卡片至申請人手上，「數位付」卡片開通後即可使用。

此外，即日起，民眾持有的悠遊卡也能綁定金融帳戶且自動加值，民眾只要拿著既有的「記名悠遊卡」，至開戶銀行辦理與金融帳戶連動，在悠遊卡餘額不足時，帳戶裡的錢就會自動補充到悠遊卡中，不用申辦悠遊聯名卡也一樣可以自動加值，對於沒有信用卡的民眾是一大福音。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字悠遊卡網購金融帳戶金管會數位付headline
〈美中貿易戰〉擬對中祭30...〈央行理監事會〉中美貿易戰...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan