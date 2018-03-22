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〈央行理監事會〉中美貿易戰一觸即發 這3大產業被點

鉅亨網2018/03/22 20:12
鉅亨網 / NOWnews
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白宮官員稍早對外證實美國總統川普將宣布對中國進口的商品課徵關稅，一般預料中國政府將反擊報復，全球貿易戰一觸即發，台灣央行總裁楊金龍今 (22) 日對此表示，以亞洲受到美國進口減少衝擊影響最大，尤其是台灣、韓國，不排除最嚴重狀況台灣產出減額將達 GDP 的 1.8%，尤其是汽車、電子和紡織業。

楊金龍說明，若美國採行貿易保護措施，將導致美國進口需求顯著下滑，尤其美國進口的商品多屬消費財，而生產該類商品需大量中間財投入，因此，當美國減少進口時，除了縮限出口國的出口外，也將影響上游經濟體產出。

由於亞洲經濟體參與全球供應鏈程度深，當美國進口商品需求減少 1 單位，亞洲相關供應鏈產出將減少 2.6 個單位，高於全球平均值 2.1 個單位，也就是說，亞洲受到美國進口減少的衝擊最大。

央行進一步點出，台、韓參與全球供應鏈程度深，受美國針對中國的貿易保護措施的直接影響大，預估產出減額將分別為 GDP 的 0.8%、0.7%，若再加上中報復措施的影響，產出減額將分別達 GDP 的 1.8% 和 1.0%。

其中，台灣和南韓對美國進口需求的生產乘數較大的產品包含汽車、電子和紡織，易受美國進口減少的衝擊。

若美國減少進口 100 億美元的技術類產品，台灣和南韓電子的產出減額相對 GDP 比率將分別達 0.12%、0.09%。

楊金龍直言，中美貿易戰是「Hard Issue」，對台灣的衝擊主要還是在科技產業，並引述前總裁彭淮南的說法，當兩隻大象在打架必須小心別被踩到。

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