中華職棒／桃猿與金百利合作　觀賽品質再升級

桃園國際棒球為提升球迷朋友公共場域賞球的服務，響應環保，與金百利克拉克台灣合作，內野全面廁所升級為該公司的用紙及個人清理設備，從密封式洗手乳、衛生紙、擦手紙以及ABS塑鋼材質紙張使用盒，如廁更舒適，觀球更安心！



這款在桃園國際棒球場密封式洗手乳特徵除了微小分子中和pH值可深入清潔，觸感細緻外，減少搓揉起泡時間，可有效省水30% 。擁有美國Green Seal環保標章認證：無汙染，更加環保！



在金百利大捲筒衛生紙方面：降低紙芯及紙張的浪費、擁有中華民國CNS認證：讓使用者用得安心；使用FSC永續林木人造原生紙漿：永續環保概念，不傷害地球，綠色採購且紙張分散性高：減少阻塞馬桶的風險。這款用紙品質柔軟、強韌度高、單點破裂度低，不易破裂，搭配AirFlex 專利鎖水捲筒擦手紙，頂尖的強韌度可以減少用量真環保。



此外，廁所內都可見金百利克拉克Aquarius 系列使用盒，採取ABS塑鋼材質堅固耐用：不易變形、損壞、碎裂；前蓋開啟最適角度：避免直接落下碰撞損傷和可能造成的人體傷害。整體獨特高雅的表面平滑弧線設計，高雅有型適合桃園球場廁所的風格。