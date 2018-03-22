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中華職棒／桃猿與金百利合作　觀賽品質再升級

體育中心／綜合報導2018/03/22 20:17
▲桃園球場全面與金百利合作（圖／猿隊提供）
▲桃園球場全面與金百利合作（圖／猿隊提供）

桃園國際棒球為提升球迷朋友公共場域賞球的服務，響應環保，與金百利克拉克台灣合作，內野全面廁所升級為該公司的用紙及個人清理設備，從密封式洗手乳、衛生紙、擦手紙以及ABS塑鋼材質紙張使用盒，如廁更舒適，觀球更安心！
　
這款在桃園國際棒球場密封式洗手乳特徵除了微小分子中和pH值可深入清潔，觸感細緻外，減少搓揉起泡時間，可有效省水30% 。擁有美國Green Seal環保標章認證：無汙染，更加環保！
　
在金百利大捲筒衛生紙方面：降低紙芯及紙張的浪費、擁有中華民國CNS認證：讓使用者用得安心；使用FSC永續林木人造原生紙漿：永續環保概念，不傷害地球，綠色採購且紙張分散性高：減少阻塞馬桶的風險。這款用紙品質柔軟、強韌度高、單點破裂度低，不易破裂，搭配AirFlex 專利鎖水捲筒擦手紙，頂尖的強韌度可以減少用量真環保。 
　
此外，廁所內都可見金百利克拉克Aquarius 系列使用盒，採取ABS塑鋼材質堅固耐用：不易變形、損壞、碎裂；前蓋開啟最適角度：避免直接落下碰撞損傷和可能造成的人體傷害。整體獨特高雅的表面平滑弧線設計，高雅有型適合桃園球場廁所的風格。

一體包覆式防髒面板讓正面無接縫與溝槽設計，可防止灰塵堆積，搭配簡約有型的透視視窗可快速輕易辨識使用盒內是否需要補充，確保使用者使用無虞。

關鍵字桃園球場lamigo衛生紙
桃猿主場大改造　拉麵、炸雞吃得到

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