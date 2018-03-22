雅茗-KY去年每股賺5元 股利配4元

雅茗-KY表示，2017年全年獲利較2016年大幅成長29%，總裁盧小慧帶領下，全球新開店數、整體營業額及獲利均改寫歷史新高，至12月底全集團門店數共865家，各品牌持續有亮眼的表現。

其中，「快樂檸檬」持續積極展店及深化與外送平臺、支付平台的合作，同時推出網紅商品、加大線上及線下的各種營銷方案，全力推升店鋪營業額成長。在海外市場則以深耕歐美，優化日韓，立足中東，前進東協的策略發展。

另外，「茶閣里的貓眼石」、「游香食樂」及Alma西班牙餐廳等品牌在2017年度營收及獲利也有不錯的表現，故繳出2017年全年EPS達5.02元的成績。

雅茗-KY指出，集團創辦人吳伯超深耕中國茶飲行業超過20年時間，去年起積極推動「菁英200計畫」，透過培育區域加盟商整頓各品牌代理加盟體系，設定每個區域加盟商能夠有效展店達6至10間門市目標，管理財效益發酵下，帶動2017年全年毛利率、營利率站穩55％與10％的高檔水準。

展望未來，雅茗-KY表示，「快樂檸檬」、「茶閣里的貓眼石」、「喝嘛」等多品牌策略布局已成形，隨著雅茗總部與菁英加盟商的點線面合作陸續啟動，除主力品牌「快樂檸檬」將隨展店成長持續高度貢獻外，其他品牌營收占比也將逐漸放大，挹注整體營運成長動能與提升品牌能見度，進而提升在整體中國手搖飲料的市場占有率。（編輯：林沂鋒）1070322