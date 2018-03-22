楊金龍初試啼聲 展現央行總裁大將之風

央行今天召開理監事會議，宣布利率「連7凍」維持不變，這是楊金龍擔任總裁以來首次理監事會。對參與會後記者會的媒體而言，最立即感受到的，就是採用大量深色木質裝潢的嶄新會議室、更寬敞的空間，以及更具科技感的簡報設備；在理監事會議與會後記者會的空檔，還播放古典音樂讓記者沉澱思緒，顯然楊金龍極度想展現出「新人新氣象」的企圖心。

（中央社記者邱柏勝台北22日電）今天是央行總裁楊金龍的理監事會議「處女秀」，會後記者會中，他對低薪、中美貿易戰、加密貨幣等議題侃侃而談，展現總裁應有的大將之風；同時提供逾百頁參考資料，可說是誠意滿滿。

另一方面，楊金龍在會後記者會的表現，也讓人看出他極度想向「老師」彭淮南看齊的決心。會中對台灣經濟展望、美國鋼鋁課稅、低薪，以及數位通貨等議題侃侃而談，力陳央行立場，對媒體提問也有問必答；雖然過程中不時會「吃螺絲」，但依然展現央行總裁應有的大將之風，獲得不少媒體肯定。

然而，相較彭淮南時期媒體搶著發問，這次會後記者會的記者提問卻顯得沒那麼踴躍，對此他開玩笑說：「第一次會後記者會，應該是我要緊張；但面對我，好像你們比較緊張」。

對於外界以「小彭淮南」、「彭規楊隨」等詞形容他，楊金龍今天再度表態，他與彭淮南的個人特質不同，但相同之處，就是都嚴肅執行中央銀行法所賦予的職責。他說，他跟隨彭淮南多年以來，學到彭淮南兩個最重要的「基石」，一是依法行政，二是專業，未來將秉持這兩個基石，繼續做好央行總裁的工作。（編輯：張良知）1070322