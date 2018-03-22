越南訪問團拜會張武修 盼台越多方合作

張武修的醫界背景是監委中少有，曾任行政院衛生署顧問、駐歐洲衛生組長、國際合作處長、衛福部台北醫院顧問醫師等職，也曾到越南進行相關醫療教學。他希望藉此機會，讓雙方溝通交流，促進與新南向國家的合作。

越南同塔省黨副書記阮敦煌、副省長團晉寶等一行人下午到監察院拜會張武修，台灣學界、醫界和民間機構人士也與會，台越雙方就教育、衛生醫療、文化、經濟等事務進行溝通。

（中央社記者劉麗榮台北22日電）越南同塔省訪問團今天拜會監察委員張武修，就醫療、長照、農業等方面進行溝通，與會的台灣卡羅歐巴尼協會理事長莊振澤談到要在同塔蓋醫院，同塔省官員表示會努力促成。

團晉寶表示，越南重視醫療的人才培育，尤其是高齡化現象，越南有護理之家，但沒有像台灣有專業的培育體系，希望與台灣一起合作。

與會的台灣卡羅歐巴尼協會（Carlo UrbaniAssociation Taiwan）理事長莊振澤談到，台灣早期醫療資源缺乏，受到外國傳教士照護協助，台灣現在醫療進步，也希望做國際回饋，幫助醫療落後的越南蓋一所平民醫院。

卡羅歐巴尼是義大利無疆界醫師組織主席，曾代表組織領取諾貝爾和平獎，他在2003年發現嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒，向全球發出警訊，成功防堵疫情擴散，卻也因而喪命。

與會人士表示，越南對此樂見其成，希望努力促成。張武修指出，同塔省在越南地處偏遠，靠近柬埔寨，應優先考量建醫院。

此外，同塔省官員也歡迎台灣廠商到同塔工業區投資，絲織公會理事長戴宏怡表示，會介紹台灣廠家去參觀。（編輯：張均懋）1070322