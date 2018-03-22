影／5國1300位選手　較勁各國時尚美業

中州科技大學時尚創意設計與管理系首次舉辦的「2018年時尚美業大賽暨亞洲美業大賽選拔賽」，22日在中州綜合體育館盛大舉行，比賽有動態與靜態兩大類別，並細分為50多個比賽項目，共有1,300位選手參與競賽，其中高中職及大專院校學生約有1,000人、業界人士300人，分別來自台灣、中國、韓國、越南、馬來西亞等五個國家，選手個個使出渾身解數，模特兒爭奇鬥艷，可說是一場具有各國文化特色的國際時尚饗宴。

中州科大時尚系徐淑敏主任表示，舉辦此次比賽的目的，是希望藉此促進美容產業、新娘秘書相關從業人員的職業技能，提升高中職、大專院校美容相關科系學生與業界人士的彩妝水準，進行技術交流，並推廣相關美容產業文化旅遊。



▲靜態作品競賽項目眾多，評審一一為作品打分數。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

中州科大時尚系學生也特地在開幕式中進行時尚走秀，為4月10日的畢展做暖身宣傳。馬來西亞Celebre學院院長Ray就特地帶領31位同學來參加比賽，泉州紡織學院服裝科亦帶隊前來比賽。



▲美髮比賽選手全神貫注、身手俐落，設計出心中的優美造型。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

馬來西亞Celebre學院學生周美琪表示，她這次參加的比賽項目是新娘舞台造型，整體以喜氣的紅色為主，搭配自己設計的頭飾來加以襯托，兼具華人的傳統與創新，她很高興第一次來台灣參加大型美業大賽，和其他各國選手切磋較量，可以提升自己的專業技術。



▲新娘整體造型以色彩與飾件呈現不同選手的設計風格。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

擔任美甲評審的張欣茹老師表示，靜態美甲作品競賽，參賽者有很多高中職學生，她們的作品做得非常精緻，設計技術具有業界的水準，可以看得出來學生都相當投入這次比賽，她們將是時尚產業的明日之星。



▲中州科大時尚系學生特地在開幕式中進行時尚走秀，為4月10日的畢展做暖身宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

中州科技大學陳彥佑校長表示，「美業」代表的是一種追求時尚、追求幸福的具體動力，藉由舉辦時尚美業的交流活動，能產生更大的動能，讓這個產業更加亮麗。透過比賽競爭交流、技藝傳承及創新研發，可以提升時尚美業專業水準，創造更高的價值，也為台灣培育專業人才。