凌巨去年毛利率16.9%創歷史新高 EPS1.37

去年全年合併營收 124.62 億元，年增 6.7%；營業毛利 21.11 億元，年增 21.8%，毛利率 16.9%；受美元貶值影響，匯兌不利 2.76 億元，稅後純益 6.06 億元，每股純益 1.37 元。

凌巨指出，展望今年，在市場策略上，將謹慎避開已飽和市場、積極強化優勢市場的絕對優勢、開拓更多元應用市場；成本費用上，著重源頭管理，同時，積極提升產品附加價值、多元客製化對應、緊盯新潮流趨勢，以獲利為主要考量導向。