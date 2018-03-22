影／這裡肇事率最高　「快閃舉牌」交安宣導新招式

為了有效降低彰化縣內交通事故的發生率，提升車輛駕駛的正確用路觀念，交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站，22日上午10點在彰化市三民路與民生路口辦理「快閃舉牌」交通安全宣導活動。由監理站王顯文站長帶領監理站的宣導人員，穿著醒目的黃色宣導背心、手拿各項交通安全宣導標語，利用駕駛人停等紅燈的時間，舉牌提醒用路人「易肇事路段、請小心駕駛」，共同維護行車安全。

彰化監理站長王顯文表示，交通事故的發生往往造成民眾生命財產重大的損失，因此監理站特別與彰化縣警察局交通隊合作，取得轄區內交通事故的統計資料，經過整理分析選出肇事率最高的路段或路口，辦理「快閃舉牌」交通安全宣導活動。



▲彰化監理站人員在彰化地區易肇事路口進行「快閃」舉牌交通安全宣導，引起用路人側目 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

監理站長王顯文22日帶領監理站的宣導人員，分別在彰化市三民路與民生路口，以及員林市員林大道與中山路口，穿著醒目的黃色宣導背心，手拿包括寫有「別急，還沒輪到你」、「汽機車白天開頭燈」、「易肇事路段請小心駕駛」、「多一點等待少一點傷害」等各項交通安全宣導標語，利用駕駛人停等紅燈的時間，或站在路旁，或走到斑馬線上，高舉標語提醒用路人小心駕駛，共同維護行車安全。



▲彰化監理站人員在彰化地區易肇事路口進行「快閃」舉牌交通安全宣導，引起用路人側目 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

有機車族對此表示「相當有創意」，標語明顯醒目，能夠引起他們目光，達到效果；汽車族也認同說，以往白天都不習慣開頭燈，這下知道白天開頭燈的重要性了。



▲彰化監理站人員在彰化地區易肇事路口進行「快閃」舉牌交通安全宣導，引起用路人側目 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

監理站指出，「快閃舉牌」的交通安全宣導活動，以不影響行車安全為前提，將巡迴彰化縣各易肇事的十字路口，由監理站人員以各項交通安全的口號及標語宣導，再次提醒用路人注意交通安全，提高駕駛對路口安全的警覺性，進而促進行車安全減少交通事故的發生，讓全體用路人都能開心出門、平安返家。



▲彰化監理站人員在彰化地區易肇事路口進行「快閃」舉牌交通安全宣導，引起用路人側目 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）