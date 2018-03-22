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娛樂

前夫爆料她男友「猥褻女兒」　女星淚灑法庭

娛樂中心╱台北報導2018/03/22 20:46
▲黃奕（左）痛訴前夫黃毅清的莫名毀謗。（合成圖，2018.03.22）
▲黃奕（左）痛訴前夫黃毅清的莫名毀謗。（合成圖，2018.03.22）

近日，中國女星黃奕起訴前夫黃毅清侵犯名譽案二審，在北京開庭審理，黃奕親自出庭參加了審理，黃毅清則由代理律師到庭。黃奕淚灑現場表示，自從和黃毅清離婚以來，黃毅清多次發表毀謗言論，對她的名譽造成極大傷害，更導致無戲可拍。

據悉，黃奕和前夫黃毅清於2014年10月離婚，自離婚前後，黃毅清便一直在微博辱罵、毀謗黃奕，還曾將黃奕及其家人的身分證號、家庭住址、電話號碼公布，給黃奕和家人帶來不少惡意騷擾。黃奕原本想息事寧人，但卻因前夫的毀謗損失掉許多工作，最讓她受不了的是，黃毅清竟爆料黃奕男友涉嫌對女兒猥褻，叫黃奕終於忍無可忍決定提告。

黃奕在法庭上說：「從14年到現在，黃毅清對我的攻擊沒有停止過，他的用詞任何一個普通女人都無法接受，而且4年來他還變本加厲，更牽連到我的女兒和家人。」在做最後陳述時，黃奕更聲音哽咽飆淚表示，黃毅清對其人格造成莫大的侮辱，「我只想過平靜的生活，所以這幾年我也隱忍了很多東西，但這個社會上辱罵、毀謗他人的成本很低，不需要付甚麼後果就可以隨便去評判一個人。作為一個普通的老百姓、一個單親媽媽，我沒有辦法，我只能相信法律可以保護我和我的家人！這次我堅持到庭也是因為我是一個母親，我希望等女兒長大後告訴她，媽媽沒有做過那樣的事情。」

黃毅清的代理律師則回應，「那些微博是因為黃奕不讓女兒與父親見面，黃毅清心情鬱悶進行的表達，不存在毀謗和侮辱。我們也相信法律是公正的，黃毅清如果做錯了，該承擔的應該承擔，不是的也不能莫須有的強加。雙方畢竟曾是夫妻，我們也不希望造成這樣的後果。」目前二審尚未宣判，雙方都不同意調解。

關鍵字黃奕黃毅清毀謗
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