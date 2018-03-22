母逝遇陳抗 中正一廖材楨夫婦堅守崗位

為維持現場秩序，警方今天也出動約600名警力維安，現場負責坐鎮指揮和舉牌警告的廖材楨依舊戮力不懈，認真工作態度就如同以往其他集會活動場合一般，但其實廖材楨的母親昨晚剛病逝。

繆德生2月底在軍人年金改革的抗議活動中摔落傷亡，退伍軍人團體藍天行動聯盟、陸軍官校48期總會、台灣軍政府、南台灣抗暴聯盟等70多個團體今天號召上百名退伍軍人和支持者集結於立法院前，聲稱要完成繆德生的遺志，就連中華統一促進黨也到場聲援。

（中央社記者黃麗芸台北22日電）藍天行動聯盟等團體今天在立法院周邊追悼退役上校繆德生，維安警力600名，還包含昨晚剛逢母喪的台北市警察局中正一分局長廖材楨夫婦，兩人堅守崗位坐鎮，令同仁感佩。

堅守崗位的廖材楨並未因母喪而請假，今天仍親自上陣指揮，包括他同樣在警界服務的妻子、市警局交通警察大隊副大隊長李兆欣，也在指揮所處理因應遊行交通疏導管制，兩人以工作為重的精神，讓許多知情同仁們都感佩不已。

中正一副分局長黃水願今晚接受中央社訪問時表示，廖材楨平日工作就事必躬親，昨天為因應陳抗活動在立院周邊擺設拒馬，他還親自去視察架設工作，即便昨晚遭逢母喪，廖材楨先忍痛處理相關事宜後，隨後就又返回局內處理公務並徹夜留守均未返家。

黃水願指出，向來將工作擺在第一位的廖材楨，今天一早6時就到陳抗活動路線進行前置作業，直到下午5時20分遊行活動宣布解散之前，他在現場都一如往常、戮力從公，即使累也毫不鬆懈，相當不容易。

即便陳抗勤務結束後，廖材楨仍照常進行事後工作會議進行檢討改進，還不忘叮嚀同仁們要注意晚間勤務，黃水願說，所有知情的同仁們，都對廖材楨的工作態度深感敬佩。

中央警官學校行政警察學系59期畢業的廖材楨，曾任過市警局後勤科長、警政署署長室秘書、市警局督察室督察、市警局文山第二分局分局長，他在去年11月上旬接任中正一分局長，迄今4個月內，就處理包括反勞基法修法、反年改等多次陳抗活動，都可見他在街頭坐鎮指揮的身影。（編輯：劉政權）1070322