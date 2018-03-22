影／彰化推綠能締造就業　國際大廠首度徵才百人

彰化推動離案風電產業有成，不僅投資廠商啟動建廠計畫，並有「上緯」與「海鼎」兩家綠能大廠，24日將前來彰化首度參與由縣府勞工處舉辦的「就業博覽會」，釋出近百個職缺，彰化縣長魏明谷22日歡迎歡迎廠商創造在地就業機會，共同合作啟動人才招募計畫並以在地人才為招募之優先考量。

離岸風電開發商啟動在地人才就業徵才計畫，上緯新能源及海鼎風電團隊為落實在地化承諾，攜手聯合於22日上午在縣府中庭召開徵才記者會，上緯新能源及海鼎風電團隊參加彰化縣政府24日於南郭國小舉辦之就業博覽會人才招募，將釋出共計94個職缺。

魏明谷表示，彰化縣得天獨厚，擁有全世界最好的風場以及全台灣最淺的海域，成功讓國際離岸風電開發商聚焦在台灣彰化，這些開發商都已經到位了，總投資金額達到1兆1,920億元，現在也陸續工程要決標，並招募人才以及採購建置離岸風電相關的零組件，期望產業鏈能夠根留彰化，也能就地徵用彰化的人才。

魏明谷感謝上緯以及海鼎風電團隊與彰化縣政府簽訂培養彰化在地人才的承諾，3月24日也會參與縣府在南郭國小舉行的就業博覽會，海鼎風電團隊投資彰化縣三座風場，發電的裝置容量預計約有2000MW，投資金額達到2,100億元。

魏明谷指出，這次上緯新能源及海鼎風電團隊人才大募集共釋出94個職缺，是所有來到彰化縣開發風場商第一次參與我們的徵才活動，不同的是，以往是與學校建教合作，這次是直接招募全台相關機電畢業的大學生，經錄取後，會派駐到歐洲受訓半年，半年合格後就能就業，薪資將在台幣5、6萬起跳，薪資視技術與能力最高可以達到12萬。



▲上緯及海鼎風電聯合參與彰化縣就業博覽會，將釋出近百職缺，攜手搶先在地優秀人才 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

上緯與麥格里所共同開發的「海鼎風電」，已在去年設籍彰化，往後整體風電團隊，將以招募彰化在地人才為優先，實質位永續經營綠能產業能根留臺灣、根留彰化。