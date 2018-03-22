拜耳吞下孟山都 巴斯夫漁翁得利

（中央社記者林育立柏林22日專電）德國化工大廠拜耳吞下美國種子大廠孟山都後，將成為全球農業化學業的龍頭。不過，德國媒體分析，在歐盟批准交易的附帶條件下，德國另一化工大廠巴斯夫恐將漁翁得利。

歐盟執委會表示，為避免拜耳（Bayer）壟斷市場，確保競爭，拜耳需將種子和Liberty除草劑等事業賣給巴斯夫（BASF）；此外，3項高效能除草劑的研究和數位農業平台的執照，也必須售給巴斯夫。

德國「商報」（Handelblatt）指出，儘管拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）宣稱獲得歐盟批准是一大成功，事實上，歐盟附帶的條件比原先預期還嚴苛，巴斯夫將因此漁翁得利。