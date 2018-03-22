台歐盟人權諮商 討論性平漁工權益等議題

新聞稿指出，會中台灣與歐盟就人權普遍性交換意見；討論的議題包括產業外勞、社福外勞，尤其是外籍漁工的權益。歐盟肯定近來台灣舉辦的相關宣導活動，以及採行管理措施以確保外籍漁工享有適當待遇，歐盟強調適切執行相關措施的重要性，鼓勵台灣制訂符合國際標準的法規。歐盟也強調改善外傭工作環境的重要性，包括採取必要措施以加強勞動保護。

台灣與歐盟晚間發布會後聯合新聞稿表示，這次人權諮商見證台灣是穩健、多元化的民主政體，與歐盟共享人權、法治等普世價值。歐盟讚揚台灣廣泛推展各項人權議題，並鼓勵台灣積極向國際社會宣傳介紹台灣在人權方面的發展。

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）台灣與歐盟今天在台北召開首屆人權諮商，討論商業人權、性別平等、死刑、外籍勞工權益，特別是外籍漁工等議題。歐盟肯定台灣持續努力追求性別平等及建立LGBTI友善環境。

同時，歐盟讚揚台灣主動將聯合國主要人權公約國內法化，歐盟也支持台灣進行國家人權報告國際審查機制。另外，會中雙方也就台灣是否將成立國家人權機構交換意見。

其他討論的議題還包括商業與人權；歐盟鼓勵並支持台灣就企業社會責任或商業人權提出國家行動計畫。

台歐雙方也談及對人權捍衛者的協助，針對「同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）及性別平等政策交換意見。歐盟肯定台灣持續努力追求性別平等與建立LGBTI友善環境。台灣則建議，歐盟邀請台灣人士參與歐盟主辦的相關會議。

此外，歐盟重申，死刑並無嚇阻作用，也是不人道且無法逆轉的懲罰，歐盟願意與台灣分享相關經驗。

台灣與歐盟同意明年於布魯塞爾舉行人權諮商，並就這次諮商所觸及的各項議題加強合作。

今天的人權諮商分別由行政院政務委員羅秉成、歐盟對外事務部（外交部）人權事務處處長賈西亞培瑞斯（Mercedes Garcia Perez）擔任共同主席。（編輯：李淑華）1070322