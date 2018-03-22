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鄭弘儀秀500萬收據　網友致電國稅局檢舉逃漏稅

生活中心／綜合報導2018/03/22 21:19
▲鄭弘儀秀出500萬收據，引起現場來賓砲轟。（圖／翻攝自《鄭‧知道了》）
▲鄭弘儀秀出500萬收據，引起現場來賓砲轟。（圖／翻攝自《鄭‧知道了》）

曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，日前上節目指控台北市長柯文哲在競選期間帳目不清，政論節目《鄭‧知道了》主持人鄭弘儀昨（ 21 ）日在節目上拿出 500 萬元的收據作為道具，遭網友質疑混淆視聽。由於收據上蓋有「小肥小吃店」的店章，今（ 22 ）日就有網友致電向國稅局檢舉，要求清查該小吃店有無逃漏稅。

鄭弘儀在節目上秀出一張上頭金額 500 萬元、寫明「文宣」的免開統一發票收據，直指柯文哲「用這樣報 500 萬，還是個守法的人嗎？」引發現場來賓砲轟。但網友發現，鄭弘儀在節目中曾說「我們沒有證據」，卻還拿無關的收據出來批評，收據上的金額與品項更是鄭弘儀自己親手寫上，質疑鄭弘儀用「假道具」混淆視聽。

網友在《 PTT 》發文指出，有網友根據鄭弘儀拿出的收據，打電話向國稅局檢舉收據上的「小肥小吃店」涉嫌逃漏稅，並將過程影片 po 上網。影片中網友報出該小吃店的地址、統編等資料，並說明自己在節目上看見該店用免收統一發票收據，卻開出一張總價 500 萬元的收據，「這明顯是逃漏稅，請你們去查」。

不少網友看完影片後，紛紛留言「小肥有夠悽慘，乾脆報警說空白發票被偷好了」、「叫鄭弘儀出來面對阿」、「那種收據超過幾千就是無效收據了」、「幫小肥 QQ ，伍告衰」、「本事件的實質受害者」。

關鍵字鄭弘儀收據小肥小吃店逃漏稅檢舉
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