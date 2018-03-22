鄭弘儀秀500萬收據　網友致電國稅局檢舉逃漏稅

曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，日前上節目指控台北市長柯文哲在競選期間帳目不清，政論節目《鄭‧知道了》主持人鄭弘儀昨（ 21 ）日在節目上拿出 500 萬元的收據作為道具，遭網友質疑混淆視聽。由於收據上蓋有「小肥小吃店」的店章，今（ 22 ）日就有網友致電向國稅局檢舉，要求清查該小吃店有無逃漏稅。

鄭弘儀在節目上秀出一張上頭金額 500 萬元、寫明「文宣」的免開統一發票收據，直指柯文哲「用這樣報 500 萬，還是個守法的人嗎？」引發現場來賓砲轟。但網友發現，鄭弘儀在節目中曾說「我們沒有證據」，卻還拿無關的收據出來批評，收據上的金額與品項更是鄭弘儀自己親手寫上，質疑鄭弘儀用「假道具」混淆視聽。