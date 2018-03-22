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中央社

漁汛期將至 菲北離島設據點防盜漁

中央社2018/03/22 21:04
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）漁汛期即將到來，台灣漁民南下捕魚要注意，菲律賓海上執法單位已開始作準備，包括在最北離島設置據點，提升海域監控能力，防止外國漁民越境盜漁。

菲律賓軍方北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）今天發布新聞稿中說，軍方與地方政府在巴丹群島（Batanes）的雅米島（Mavulis）興建混凝土避風所，預定可在4月完工。

雅米島是菲國最北端的離島，距蘭嶼約98公里，面積約1.2平方公里，島上有綠色植被，目前無人居住，但有時菲國及台灣漁民會到島上休息或避風。

每年4月到6月為台灣南部海域漁汛期，這段期間台灣與菲律賓不時發生漁務糾紛。2013年5月，菲國公務船即在靠近菲國的台菲重疊海域，射擊台灣漁船「廣大興28號」，導致漁民洪石成死亡，引起台菲外交關係緊張。

納托說：「這座建築物將作為當地漁民的多用途中心，同時也會是北呂宋軍區士兵的據點，用以在盜漁旺季捍衛菲國的海上疆域。」

他表示，避風所一旦完工，菲國漁民將可更頻繁到附近活動，協助軍方保護菲國海洋資源以及蒐集情報。

目前菲國在雅米島上並無駐軍，但納托說，在避風所蓋好之後，軍方將會增加巡邏頻率，「確保沒有外國漁船到菲國海域盜漁。」

另方面，菲國女參議員比亞（Cynthia Villar）19日在參議院聽證會上，斥責漁業暨水資源局（BFAR）每年徵收的盜漁罰金，遠低於政府設定的目標。

比亞說，自從菲國漁業法生效以來，漁業局平均每年僅徵得1500萬披索（約新台幣926萬元）的盜漁罰金，而政府目標是每年10億披索。

這意味著菲國漁業局可能將加強取締盜漁，以徵收更多罰金。

為避免「廣大興28號」事件重演，菲律賓與台灣於2015年11月簽署「台菲漁業事務執法合作協定」，但雙方在各自監控海域範圍上暫未達成共識，菲方堅持在12海里領海加12海里鄰接區的總計24海里範圍執法。（編輯：屈享平）1070322

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