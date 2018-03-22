巴黎促平等 官方表格父母欄將改親屬欄

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）巴黎市在促進同性戀者與異性戀者的平等地位上再有新動作。傳統的身分證明申請表格中，需要填寫「父」與「母」的欄位，市府將改成「親屬一」與「親屬二」。

法國國會於2013年通過承認同性婚姻的法案，同性與異性婚姻幾乎享有一樣的權利、負擔一樣的義務。

隸屬極左派「不屈法國」（FI）運動的巴黎市議員席默內（Danielle Simonnet），基於憲法的平等及公家部門不可歧視的原則，提案要求巴黎市政府更改傳統的身分證明申請表格，要考量到有些公民是由同性雙親撫養的狀況。