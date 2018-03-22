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中央社

巴黎促平等 官方表格父母欄將改親屬欄

中央社2018/03/22 21:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）巴黎市在促進同性戀者與異性戀者的平等地位上再有新動作。傳統的身分證明申請表格中，需要填寫「父」與「母」的欄位，市府將改成「親屬一」與「親屬二」。

法國國會於2013年通過承認同性婚姻的法案，同性與異性婚姻幾乎享有一樣的權利、負擔一樣的義務。

隸屬極左派「不屈法國」（FI）運動的巴黎市議員席默內（Danielle Simonnet），基於憲法的平等及公家部門不可歧視的原則，提案要求巴黎市政府更改傳統的身分證明申請表格，要考量到有些公民是由同性雙親撫養的狀況。

提案昨天經市議會一致通過，巴黎市政府將迅速更改紙本及線上表格。

巴黎市副市長朱利亞（Bruno Julliard）表示，現行表格確實未能反映立法進展，會盡快修正。

現行表格中，有必須填寫「父」及「母」的欄位，未來將改成「親屬一」及「親屬二」。

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據，2016年全法有23萬3725對新人登記結婚，約有3%是同性婚姻。

法國承認同性婚姻近5年，各地仍不時有同性戀者遭歧視甚至攻擊的案例。

今年3月初，一對男同性戀者在巴黎西方的上塞納省（Hauts-de-Seine）的商場結帳時，遭一名帶著小孩的年輕女性以恐同字眼辱罵。3月中，南部小城馬諾斯克（Manosque）也有一對男同性戀者，在週末凌晨的街頭被青少年圍毆。（編輯：廖漢原）1070322

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