川普鋼鋁關稅生效在即 歐盟指望享豁免

馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）結束訪美行程後，在比利時布魯塞爾表示：「今天下午，（川普）將宣布可能的豁免名單。我們希望能上榜，但並不確定。」

（中央社布魯塞爾／法蘭克福22日綜合外電報導）美國總統川普的懲罰性鋼鋁關稅將在今天稍晚上路，歐洲聯盟（EU）貿易事務執委馬姆斯壯在華盛頓與美方會談後表示，歐盟指望在最後一刻取得川普豁免。

阿特麥爾向德國第一電視台（ARD）表示：「我認為，只要德國與美國願意一同認清什麼才重要，我們真的有機會避免關稅生效，奮戰到最後一刻很值得。」

已開發國家的生產商辯稱，他們不是全球廉價金屬氾濫、連帶破壞市場價格、削減工作機會的元凶，並將此歸咎於中國。

川普將對鋼鋁分別課徵25%與10%關稅，但已承諾豁免加拿大與墨西哥。加、墨不僅是美國最密切的貿易夥伴，也都是北美自由貿易協定（NAFTA）的簽署國。

歐洲聯盟負責為德國及其他27個成員國處理貿易談判，並與日本等美國長期盟友相同，極力爭取關稅豁免權。（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070322