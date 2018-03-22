世界水資源日 印度河川汙染危機加劇

印度中央污染控制局的報告也顯示，過去5年間，污染河川從121條增加到275條，主要是大量未經處理污水流入所造成。

印度「第一郵報」（Firstpost）網站報導，尼赫魯大學（JNU）水資源專家索尼（Vikram Soni）認同聯合國教科文組織（UNESCO）報告提出的警訊，城市未處理污水、工業廢水及農藥、肥料隨雨水流入河川，造成河流污染。

（中央社記者康世人新德里22日電）今天是「世界水資源日」，聯合國教科文組織發表水資源報告指出，印度由於河流污染等問題，到2050年水資源危機將加劇。

報告指出，印度西岸中部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）污染最嚴重，有49個污染河段，東北部的阿薩姆省（Assam）居次，28個河段遭污染，第3是馬德雅省（Madhya Pradesh），21個河段被污染。

索尼指出，解決困境唯一辦法是在植被層分散處理所有污水，政府必須處罰或關閉未處理廢水的工廠和產業。

但遭污染的不只是地表水，印度地下水資源也受金屬污染物和不當處理的人類排泄物污染。

除了污染危機，印度地下水還有枯竭的問題。印度能源與資源研究所水資源特聘研究員沙卡（SyamalKumar Sarkar）表示，印度中部新鮮的地表水已枯竭，包括旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）和德里（Delhi）等地，地下水嚴重消耗，存在鹽化風險。

印度計畫委員會前委員夏哈（Mihir Shah）指出，到2030年，印度水資源將只能達到需求的一半。

專家呼籲印度政府重繪農業地圖，用水方法應更有效率，如採用滴灌。未依法耕作和過度使用氾濫平原的水資源，將導致地下含水層水位降低，當含水層水位比河川還低時，河川污染也將滲入，屆時印度唯一未被污染的水源也將被破壞。（編輯：廖漢原）1070322