俄羅斯斡旋 首批叛軍將撤離敘利亞東古塔

（中央社敘利亞哈拉斯塔22日綜合外電報導）敘利亞政府軍轟炸東古塔區數週後，撤離叛軍和平民的協議終於在俄羅斯斡旋之下達成。巴士已在一個遭砲火摧毀的小鎮外待命。

法新社報導，在敘國政權的盟友俄國居間協調下，這項協議昨天宣布。協議可能凸顯政府鞏固東古塔區（Eastern Ghouta）附近首都大馬士革的努力，已經取得重大進展。

從哈拉斯塔鎮（Harasta）撤離的這項計畫定於格林威治標準時間上午5時（台灣時間下午1時）開始，但法新社記者從哈拉斯塔鎮邊緣的政府檢查哨報導，撤離計畫有所延宕。