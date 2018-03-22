楊金龍央行處女秀 關鍵10題看懂貨幣政策

楊：台美情況不一樣，當然利差會影響資金流動，但最重要的是，台灣升息或降息，資本的流動只是考量因素之一，不是主要因素。

今天是楊金龍2月底就任央行總裁以來的首場理監事聯席會議暨會後記者會，以下是記者會上媒體與楊金龍的關鍵10題問答。

另外，物價展望也是央行考量的因素之一，但不是最重要的因素，且央行對物價不是以年增率2%為準，2%以下我們都可以接受，即介於0-2%間都可以。

問題2：會中所有人都同意利率維持不動嗎?目前貨幣政策基調是寬鬆還是適度寬鬆？

楊：利率不動是理事一致同意；至於貨幣政策，央行維持適度寬鬆政策。

問題3：匯率有沒有楊金龍防線？

楊：央行匯率政策從以前到現在都是一致，均以動態穩定為目標，匯率由市場供需決定，但若有不規則因素與季節性因素，導致匯率過度波動以及失序變動時，央行必須維持市場秩序。

事實上，匯率有升有貶，有一天如果它貶到35元也有可能，因為這是不可預測的。

問題4：如何看中美貿易戰對台灣的影響？

楊：台灣的全球價值鏈參與程度高達67.6%，且台灣附加價值出口到美國占GDP比重高於南韓、中國大陸。台灣、越南、香港、新加坡以及馬來西亞等亞洲小型經濟體易受大國貿易戰的衝擊，而台灣出口主力仍是資訊與通信科技(ICT)，預估這類產業將會受創最深。

至於要如何因應？以前彭淮南總裁曾說，當兩隻大象打架時，要小心不要被踩到，台灣必須要有因應之道，例如製造業把價值鏈移到美國，以及發展台灣的內需產業。

問題5：剛提到美中貿易戰ICT產業可能首當其衝，產業受到的衝擊除關稅外，匯率會不會也受到影響？

楊：匯率的衝擊比較大的應該是中小企業，而不是大企業，因為大企業有財務長，所以大企業對匯率避險比較擅長，它們可透過產品分散、投資組合的分散等方式緩解匯率風險。

問題6：今年消費者物價指數年增率（CPI）央行預估為1.27%，比主計總處等其他機構的1.03%至1.21%高，原因為何？

楊：沒有差很多，基本上，央行計算通膨時，會把颱風等因素列入考量。

央行經濟研究處處長林宗耀補充說明，今年列入的因素還有油價上漲、基本工資的調漲，以及電價調漲。

問題7：央行與市場間的溝通態度如何？會比照聯準會的前瞻指引嗎？

楊：聯準會的前瞻指引有其歷史因素，因為量化寬鬆（QE）時，把利率降得非常低，所以他要向市場溝通，而聯準會也是從那時開始才有前瞻指引。

以前也有提到驚喜，說貨幣政策要有驚喜才有效果，但後來則強調要與市場溝通，讓市場明白了解央行。台灣基本上沒有類似QE的經驗，所以央行到目前為止沒有用前瞻指引的方式對外溝通，但央行給立法院的業務報告也有一點前瞻指引的味道。

問題8：上任一個月的感言？外界提到彭規楊隨，您哪些地方與前總裁彭淮南像，哪些地方不像？還有，聯準會有鷹派以及鴿派，你是鷹派還是鴿派？

楊：我一直覺得總裁以前在帶領我們時所發揮出來的，都值得我們去效法，這部分與「彭規楊隨」沒有關係；而且，美國總統川普就任後，全球不確定性因素更大了，這是一種壓力。

至於與前總裁哪裡像，我認為每人的個人特質不一樣，基因也不一樣，但我與彭淮南追求目標是一樣，要嚴肅執行中央銀行所賦予的職責，彭淮南過去所一直強調的，我們也會遵循下去。

至於我是鴿派還是鷹派？我想鴿派還是鷹派是一種相對性的字眼，很難拿捏，在怎麼樣的情況，要用什麼樣的工具，產生怎樣的措施，才是比較重要的，不用管是鷹派還是鴿派。

問題9：新台幣有無改版計畫？

楊：央行監理的兩大基石，一是依法行政，另一個則是專業，這兩個都很重要，但我想一個民主的國家，依法行政還是很重要。若沒有依法行政，要如何執行政策。

問題10：央行是不是一言堂？

楊：今天時間比較長，是因為理事們討論熱絡且當然沒有不一致的意見。

副總裁陳南光補充，今天會議的時間很長是因為會中發言熱烈、討論很多，最後大家達成一致的決議。（編輯：林淑媛）1070322