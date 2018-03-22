陳菊會董雲裳 董：美台應在同一陣線

陳菊寫道，「外面大雪紛飛，室內交流熱絡」。董雲裳回憶2000年駐台期間，在台安醫院生下小女兒，當時父母曾來台探望，前幾天她翻出一齊環島旅行的相片，對台灣充滿著思念。她說，台美友誼深厚，也是堅強的夥伴。

陳菊在臉書貼文表示，儘管昨天華府大雪聯邦政府停班，但與美國國務院的約會不變。在駐美代表高碩泰、立法委員劉世芳等陪同下，與董雲裳（SusanThornton）、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特（Brian McFeeters）、亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）會面。

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）高雄市長陳菊昨天與美國國務院代理亞太助卿董雲裳等官員會晤。陳菊今天在臉書貼文寫道，董雲裳在會晤中提出，北京對台壓力日增，美台同為民主國家，應在同一陣線。

陳菊向董雲裳說明訪美主要目的，是到戰略暨國際研究中心（CSIS）演講，分享高雄的城市轉型及台灣的民主轉型經驗。演講提到總統蔡英文在內政方面啟動的改革很重要，非成功不可。在兩岸方面，蔡總統溫和、穩健、對中國保持善意，但中國卻沒有正面回應。

陳菊寫道，我說我支持蔡總統的政策,也希望美方給予支持。

董雲裳則回應，台美雙方有互信，更有共同的自由、民主、人權價值。她看到蔡總統戮力改革，並積極讓全世界聽到台灣人的聲音。她完全瞭解改革的困難，也很欽佩蔡總統推動改革的視野。

董雲裳認為，台灣只有2300萬人口，卻是美國第11大貿易夥伴。台灣對美國真的非常重要。台美在安全方面的合作，今後只會更加強。至於台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

董雲裳也提到，北京對台灣的壓力日漸增加，應謀對策，而美國與台灣同為民主國家，應該站在同一陣線。

麥費特表示，美台經濟合作的3大重點，包括希望美國公司能夠在台公平投資、公平銷售；保護智慧財產權；加強包括物聯網、AI等高層技術合作。

陳菊贈送董雲裳一條排灣族的琉璃珠手鍊。這條「眼睛之珠」，據說有守護的功用。董雲裳戴上後說，她已經感覺到被保護了。（編輯：廖漢原）1070322