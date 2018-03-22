桃園主場首轟 廖健富直呼很新鮮

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）備戰開幕戰，中華職棒Lamigo桃猿與業餘成棒崇越隼鷹在熱身賽交手，靠著廖健富兩分砲，終場以21比0完封崇越隼鷹，廖健富首次在主場開轟，賽後直呼「很新鮮」。

Lamigo桃猿在官辦熱身賽結束後，今天在桃園球場自辦熱身賽，對戰先前喊話有意進軍的業餘成棒崇越隼鷹。

桃猿隊今天火力全開，鍾承祐2局下安打上壘後，廖健富轟出兩分砲，單局一共打了10個人次，攻下6分奠定勝基，第5、6、8局合計再添15分，桃猿隊靠著先發投手尼克斯先發5局無失分，牛棚投手王溢正、王躍霖、陳禹勳等人聯手封鎖崇越隼鷹打線，桃猿隊終場以21比0贏球。