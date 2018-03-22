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WSBL／最後一天才分出名次　國泰人壽與台元爭后冠

體育中心／綜合報導2018/03/22 22:23
▲台元吳盈潔。（圖／鍾東穎攝 , 2018.02.08）
▲台元吳盈潔。（圖／鍾東穎攝 , 2018.02.08）

第13季WSBL今晚進行例行賽最後一天賽程，台元吳盈潔砍進生涯新高39分，率隊76-49輕取台電，台元也順利取得第二名席位晉級冠軍賽，26日起將與國泰人壽爭后冠。

台元今晚只要獲勝即可取得冠軍賽門票，全隊積極搶攻自第二節起拉開領先幅度，其中吳盈潔走出前兩戰的小低潮狂轟生涯新高39分，率領球隊以76-49大勝台電確定闖進冠軍賽，台電本季苦吞18連敗，成為繼佛光大學後第二支寫下WSBL單季0勝的記錄。

吳盈潔本場比賽手感火燙，砍進生涯新高39分外帶8籃板，劉希曄14分、蔡佩真抓13籃板送出6助攻；台電以張詩婕16分8籃板最多。

今晚第二場比賽因名次已確定，國泰人壽黃英利寫下生涯新高28分，率領球隊一路領先85-75擊敗中華電信。

隨著本季例行賽結束，個人攻守數據獎項得主也宣告產生，本季得分后台元吳盈潔18.7分、籃板后台元蔡佩真10.6個、助攻后黃凡珊4.2次、抄截后國泰黃英利2.1次、阻攻后陳鈺君0.94次。

本季WSBL季、冠軍決賽程將於3月26日起在新北市板橋體育館展開三戰二勝制對決，26日晚間六點季軍戰中華電信出戰台電、晚間七點四十分國泰人壽出戰台元，本季全部賽程免費入場，球學頻道提供網路直播服務(直播網址wsbl.choxue.com)。

關鍵字wsbl台元國泰人壽吳盈潔
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